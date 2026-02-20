Il pioniere della stand-up comedy italiana Giorgio Montanini in scena al Corso

Giorgio Montanini, noto comico italiano, ha portato il suo nuovo spettacolo al Teatro Corso di Mestre sabato sera. La sua performance, intitolata Fall – Reloaded, presenta battute più dure e commenti più diretti sulla situazione politica attuale. Montanini utilizza l’ironia per mettere in discussione temi caldi come la crisi e il ruolo dei politici. La serata ha attirato un pubblico curioso di ascoltare le sue opinioni senza filtri. La scena si è animata con il suo stile provocatorio.

Sabato 28 febbraio, alle ore 21.15 al Teatro Corso di Mestre, il pioniere della stand-up comedy italiana Giorgio Montanini sale sul palco con il nuovo spettacolo Fall – Reloaded, versione aggiornata e arricchita del precedente Fall: una satira socio-politica ancora più tagliente e corrosiva, capace di smontare convinzioni ideologiche e certezze sociali con un linguaggio crudo e diretto. Il crollo delle ideologie è stato accolto con esultanza: il mondo si sarebbe liberato di estremismi e polarizzazioni per lasciare spazio alla crescita individuale. Un mondo dominato dall'equilibrio delle differenze, dal politicamente corretto come balsamo universale, dalla battaglia per i diritti civili accompagnata però dall'erosione dei diritti sociali.