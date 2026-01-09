Un weekend sotto i riflettori | Nudha stand-up comedy Brokeback Mountain e Tuffo della Befana
Il primo weekend post-festività si apre con un programma vario e senza eccessi, offrendo appuntamenti di musica dal vivo, spettacoli di stand-up comedy e eventi culturali come la proiezione di Brokeback Mountain e il Tuffo della Befana. Un’occasione per riprendere le attività con calma e godersi momenti di intrattenimento e cultura in modo semplice e rispettoso.
Il primo weekend ormai “fuori” dal tunnel delle festività riparte in modo soft, ma con un cartellone ricco di musica dal vivo e performance. Tra inaugurazioni di rassegne musicali e teatrali e omaggi a grandi artisti, non mancano stand-up comedy, mostre e appuntamenti dedicati ai più piccoli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Un weekend dell'Epifania da leccarsi i baffi: Sagra del Buongustaio, Nott de Bisò e Tuffo della Befana
Leggi anche: Stand-up comedy e concerto dei C+C=Maxigross, doppio appuntamento sotto al grattacielo
Un weekend sotto i riflettori: Nudha, stand-up comedy, Brokeback Mountain e Tuffo della Befana.
8 mete per un weekend di gennaio sotto i 150€ volo + due notti! - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.