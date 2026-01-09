Un weekend sotto i riflettori | Nudha stand-up comedy Brokeback Mountain e Tuffo della Befana

Il primo weekend post-festività si apre con un programma vario e senza eccessi, offrendo appuntamenti di musica dal vivo, spettacoli di stand-up comedy e eventi culturali come la proiezione di Brokeback Mountain e il Tuffo della Befana. Un’occasione per riprendere le attività con calma e godersi momenti di intrattenimento e cultura in modo semplice e rispettoso.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.