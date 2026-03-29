cavalli e palio dei comuni sia

Oggi si svolge all’ippodromo di San Rossore la dodicesima edizione del Palio Ippico dei Comuni della provincia di Pisa. La manifestazione coinvolge diversi comuni della zona, che partecipano con le proprie squadre e cavalli. L’evento si tiene regolarmente nel calendario annuale dell’ippodromo e prevede gare di velocità e resistenza tra i diversi gruppi.

Va in scena oggi all’ippodromo di San Rossore la XII edizione del Palio Ippico dei Comuni della provincia di Pisa. La corsa finale, che sarà valida per vincere il bellissimo drappo realizzato dalla pittrice Monica Minucci, si svolgerà sulla base dei punteggi raccolti dai cavalli scesi in pista in rappresentanza dei vari comuni nelle tre corse preparatorie del pomeriggio che verranno indicate soltanto il venerdì, al momento della dichiarazione dei partenti. Le precedenti 11 edizioni del palio sono state vinte per due volte dai comuni di Lajatico, Montopoli Valdarno, e per una volta da Buti, Calci, San Giuliano Terme e Vicopisano al quale quest’anno è dedicato il drappo destinato al comune vincitore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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