Palio di Buti Visite ai cavalli | Tutti idonei

Il fine settimana del Palio di Buti è finalmente arrivato. Le visite ai cavalli sono concluse e tutti sono risultati idonei, segnando un passo importante verso la manifestazione. L’attesa cresce tra i partecipanti e gli appassionati, pronti a vivere una tradizione che rappresenta un momento di autentica comunità. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulla manifestazione e sulle iniziative correlate.

Cresce la febbre da Palio, siamo entrati ufficialmente nel fine settimana più atteso dell'anno per Buti. Ieri mattina si sono tenute, al campo sportivo, le visite veterinarie per i cavalli scelti dalle rispettive contrade. L'esito è stato positivo per tutti e 7 i cavalli che correranno il Palio di domani. Il campo sportivo di Buti ha fatto da cornice al via vai dei contradaioli che hanno assistito alle visite di idoneità alla corsa secondo il protocollo, guidati dal dottor Alberto Clerici e la dottoressa Silvia Spinabella. Dalle ore 8 alle 13, accompagnati da qualche timido raggio di sole, si sono susseguiti i cavalli con le rispettive contrade.

