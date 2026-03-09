In Parlamento, si apre una discussione sulla tutela degli equidi con l’intenzione di modificare le norme sulla macellazione dei cavalli. Il relatore Francesco Bruzzone ha annunciato che l’esame delle proposte di legge durerà a lungo e non avrà un esito rapido. La questione riguarda anche il rischio di compromissione del Palio, che si svolge in alcune città italiane.

Il dibattito parlamentare sulla tutela degli equidi si prepara a entrare in una fase lunga e complessa alla Camera dei deputati, dove il relatore Francesco Bruzzone ha chiarito che l’esame delle proposte di legge non porterà a un esito immediato. La discussione verte sul riconoscimento giuridico dei cavalli come animali d’affezione, una mossa che potrebbe introdurre divieti di macellazione e limitazioni all’uso in eventi storici come il Palio di Siena. Nonostante la previsione di tempi lunghi per l’approvazione, il relatore della Lega sottolinea come i consumi di carne equina siano già in calo spontaneo, suggerendo che la legge miri a consolidare una tendenza sociale piuttosto che imporre uno stop totale improvviso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cavalli: via alla macellazione, il Palio a rischio

Pdl di Brambilla (Nm): “Cavalli animali d’affezione, basta palio e macellazione”ROMA – Divieto di mangiare la carne dei cavalli e quindi di macellarli, di usarli in spettacoli e manifestazioni storiche come il palio, quando ci...

Divieto di macellazione per i cavalli, tempi lunghi per l’esame alla CameraI tempi delle attività parlamentari «spesso e volentieri sono imprevedibili», ma a Parlamento 24 il relatore Francesco Bruzzone (Lega) azzarda...

Approfondimenti e contenuti su Cavalli via alla macellazione il Palio....

Temi più discussi: Tutto quello che non torna sulle critiche al divieto di macellazione degli equidi; Diritti equini: chiesto lo stop definitivo alla macellazione di cavalli, asini, muli, pony e bardotti; Divieto di macellazione per i cavalli, tempi lunghi per l’esame alla Camera; Brambilla (Fi) e la nuova crociata: stop alla macellazione del cavallo e ai palii antichi.

Stop alla macellazione dei cavalli, Brambilla rilancia: Serve una legge per tutelare gli equidiIn Commissione Agricoltura quattro proposte per vietare l’abbattimento: i dati Ipsos rivelano che la maggioranza degli italiani non consuma carne equina ... giornalelavoce.it

Vietare la macellazione dei cavalli? Il relatore (leghista) affossa così la legge: È razzista, e allora le zanzare?Siamo pronti a rinunciare al pesto di cavallo di Parma, alla pastissada de caval veronese, alle brasciole pugliesi o alla polpetta al sugo che si cucina in Sicilia? C’è chi alzerà le spalle, perché la ... ilfattoquotidiano.it

Dietro i cavalli dei Carabinieri che vediamo nelle parate o nelle pattuglie… c’è una storia che pochi conoscono. Una storia fatta di nascite, di cure, di mani che accarezzano e di sguardi che imparano a fidarsi. Nei centri equestri dei Carabinieri ogni anno nasc - facebook.com facebook

La mia voce è piccola, ma non accetta padroni. P. Cavalli #librarsinelmondo #8Marzo A tutte le donne del mondo e alle loro voci. x.com