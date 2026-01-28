Cavalieri super sfida Under 18 con il sorriso

I Cavalieri Under 18 vincono ancora e sorridono. La squadra ha raggiunto l’obiettivo di vincere, e i ragazzi sono soddisfatti.

"L’obiettivo era quello di vincere e ci siamo riusciti. Per ora le cose stanno andando come da programmi, dobbiamo continuare così". E’ Francesco Fusi, direttore sportivo dei Cavalieri Union, a tirare le somme dopo l’ultimo fine settimana di rugby, che ha coinvolto tutte le formazioni "tuttenere". Iniziando dalla prima squadra del direttore tecnico Alberto Chiesa, che al Montano ha vinto contro gli abruzzesi della Polisportiva Paganica per 35-15 riscattando la prestazione meno brillante (per quanto cinica( evidenziata contro la Lazio. Capitan Puglia e soci restano secondi nella classifica del girone 4 del campionato di Serie A con 42 punti, a tre lunghezze di distanza dal Civitavecchia capolista. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cavalieri, super sfida. Under 18 con il sorriso Approfondimenti su Cavalieri Super Torna la “Staffetta di Natale”: sfida con i remoergometri in piazza dei Cavalieri Il Natale si avvicina e porta con sé un evento unico: la “Staffetta di Natale” in piazza dei Cavalieri a Pisa. Eccellenza. Fermana, numeri, incroci e tanti ex nella super sfida con il Trodica Domenica si svolge al Bruno Recchioni la partita tra Fermana e Trodica, due delle squadre più in forma del campionato di Eccellenza. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Cavalieri Super Argomenti discussi: Cavalieri, super sfida. Under 18 con il sorriso. È il giorno della Giostra dell’anello. Cinque cavalieri alla conquista del palioQuasi dieci giorni di manifestazioni intensa fra osterie, giochi, sbandieratori, musici e cortei storici, tutto per arrivare alla Giostra dell’Anello. Oggi a Servigliano con inizio alle 17 al campo di ... ilrestodelcarlino.it I Cavalieri di Dio in One Piece sono il braccio armato del potere, simboli della violenza istituzionale del Governo Mondiale. https://anime.everyeye.it/notizie/one-piece-cavalieri-dio-oda-superato-cliche-organizzazione-malvagia-855436.htmlutm_term=Autof - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.