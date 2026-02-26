Il Prato a casa del ‘fanalino’ Occasione ghiottissima

Ritrovare quel successo in trasferta che manca dalla prima giornata del girone di ritorno, quando il 2026 iniziò nel migliore dei modi con il colpo a Orvieto. E’ questa la missione per domenica per il Prato, che in occasione della 26ª giornata fa visita al fanalino di coda Cannara. La formazione umbra è ultima in solitaria con un bottino di 15 punti, frutto di un cammino da tre vittorie, sei pareggi e 16 sconfitte. I rossoblù hanno perso gli ultimi due incontri disputati contro Siena e Sporting Trestina, e adesso hanno otto lunghezze di ritardo dalla zona playout. Risaliti e compagni si troveranno quindi di fronte un avversario che ha un estremo bisogno di conquistare un risultato positivo per mantenere accese le speranze di salvezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

