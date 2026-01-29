Cassonetti interrati Anghiari è capofila della Valtiberina

Anghiari diventa il primo Comune della Valtiberina a adottare i cassonetti interrati. La decisione mira a migliorare la gestione dei rifiuti e a rendere più pulito il centro urbano. La novità è già in funzione e interessa tutta l’area, con l’obiettivo di ridurre l’ingombro e aumentare il rispetto dell’ambiente.

di Claudio Roselli ANGHIARI È il primo Comune della Valtiberina ad applicare questa forma di modernizzazione dei servizi ambientali. Ci riferiamo ad Anghiari, dove fra pochi giorni inizieranno gli scavi previsti nell'area de La Stazione (parte bassa del paese), con i quali l'amministrazione comunale darà ufficialmente il via al progetto delle isole interrate. L'operazione, coordinata assieme a Sei Toscana e Ato Toscana Sud, prevede la sostituzione dei vecchi cassonetti con un sistema sotterraneo all'avanguardia, capace di coniugare un sistema tecnologicamente avanzato con una decisa mitigazione dell'impatto visivo.

