Via i cassonetti interrati da piazza Matteotti

A causa di problemi tecnici, le autorità di Cesenatico hanno deciso di rimuovere i cassonetti interrati in piazza Matteotti. Le due strutture, installate alcuni anni fa, spesso si riempivano troppo velocemente, creando disagi ai residenti e ai turisti. Al loro posto, verranno installate delle isole ecologiche tradizionali, più facili da gestire e meno soggette a malfunzionamenti. La mossa mira a migliorare la raccolta differenziata e a semplificare il servizio di smaltimento dei rifiuti.

Le due isole ecologiche interrate presenti a Cesenatico saranno rimosse e sostituite con isole ecologiche tradizionali. Lo ha comunicato ieri il vicesindaco Lorena Fantozzi, intervenendo anche alla luce della raccolta di firme presentata da un gruppo di cittadini residenti nella zona di piazza Matteotti, sulla Vena Mazzarini all’altezza di via Bologna, ed ai problemi riscontrati anche nell’isola interrata in piazza del Monte. "Entrambe le isole ecologiche interrate – dice la Fantozzi –, per le criticità erano oggetto di confronto tra i tecnici comunali ed Hera. L’isola ecologica di piazza del Monte, sebbene più moderna di quella di piazza Matteotti, è spesso oggetto di interventi di riparazione e la sua funzionalità è risultata compromessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via i cassonetti interrati da piazza Matteotti San Paolo, parte la rimozione dei cassonetti interrati: "Intervento da 500mila euro" Cassonetti interrati. Anghiari è capofila della Valtiberina Anghiari diventa il primo Comune della Valtiberina a adottare i cassonetti interrati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Via i cassonetti interrati da piazza Matteotti; Cassonetti interrati, il Comune: Saranno eliminati, 100mila euro per le nuove isole ecologiche; Faenza, riemerge una domus romana in piazza delle Erbe: proseguono i lavori per i cassonetti interrati; Ecoisole interrate, così i cassonetti rifiuti spariscono dalla strada. Via i cassonetti interrati da piazza MatteottiDopo la petizione dei cittadini, la spiegazione della vicesindaca Lorena Fantozzi Guasti e costi, li sostituiremo con isole ecologiche ’di pregio’ . msn.com Cassonetti interrati: la raccolta firme dei cittadini. La vicesindica Fantozzi fa il puntoLa vicesindaca Lorena Fantozzi chiarisce la situazione dei cassonetti interrati di Piazza Matteotti, a seguito della raccolta firme dei cittadini depositata all’URP nei giorni scorsi. livingcesenatico.it Nuovi #cassonetti dei #rifiuti di carta e plastica a #Modena, scatta la protesta: «Portano via i posti auto» x.com In data odierna, nella zona cassonetti di Via Pria Calle, sono stati trovati due mazzi di chiavi. Chi le ha perse è pregato di rivolgersi all'Ufficio Tributi. - facebook.com facebook