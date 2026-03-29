Cassazione | condanna annullata l’imputato non sapeva del processo

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna di un uomo di 46 anni di Pontedera per tentato furto, poiché l’imputato non era stato informato dell’udienza del processo. La decisione si basa sulla mancanza di notifica corretta all’imputato, che non aveva conoscenza dell’udienza in cui era stato giudicato. La sentenza è definitiva.

La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per tentato furto a carico di un 46enne di Pontedera, stabilendo che l’imputato non era stato correttamente informato dell’udienza. Il caso, risalente al settembre 2016, riguarda un tentativo di sottrazione di un carrello della spesa presso un punto vendita Esselunga a Lucca. I giudici di legittimità hanno stabilito che la semplice elezione di domicilio presso un difensore d’ufficio non garantisce l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato. La sentenza numero 11565 del 2026 dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Lucca per un nuovo giudizio, ribaltando le decisioni precedenti prese nel 2020 e nel 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassazione: condanna annullata, l’imputato non sapeva del processo Articoli correlati Cassazione: annullata condanna per 200 euro da carta clonataLa Corte di Cassazione ha annullato la condanna per riciclaggio emessa nei confronti di un cittadino di Reggio Calabria, stabilendo che le prove non... Leggi anche: Rogo al poligono, la Cassazione. Annullata condanna all’ex sindaco. Caso chiuso a dieci anni dai fatti Aggiornamenti e notizie su Cassazione condanna annullata... Temi più discussi: Delitto Sartini a Chiaravalle, ennesimo colpo di scena (dopo 12 anni): annullata la condanna del presunto killer, si rifà il processo; La Cassazione annulla. A 12 anni dall’assassinio ancora nessun colpevole; Messina, la condanna a 6 anni e mezzo di Lino Siclari annullata dalla Cassazione con rinvio; Remissione della querela: annullata condanna per truffa. Omicidio Sartini, colpo di scena: annullata la condanna di Nica Cornel a 18 anni12 anni senza un colpevole di Gianluca Fenucci Sono passati ben 12 anni dell'omicidio di Giancarlo Sartini, 53enne chiaravallese, ucciso nella sua casa di via Circonvallazione a Chiaravalle, di fronte ... youtvrs.it Cassazione. Annullata condanna a due ostetriche: quell’aborto non è detto che si sarebbe potuto evitare anche in presenza del medicoAnnullata (e rinviata in Appello) la sentenza di condanna di due ostetriche ritenute dai giudici di primo e secondo grado responsabili per l’interruzione di gravidanza di una donna. Le ostetriche ... quotidianosanita.it La Consulta smentisce la Cassazione. È legale trattenere un clandestino nel Cpr anche se ha fatto domanda di asilo: «Va impedito che tale procedimento venga strumentalmente utilizzato al solo scopo di evitare o ritardare legittimi provvedimenti di espulsion - facebook.com facebook Diffamazione a Roberto Baggio, l'animalista Paolo Mocavero assolto in Cassazione: «Vittoria storica» x.com