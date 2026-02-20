Rogo al poligono la Cassazione Annullata condanna all’ex sindaco Caso chiuso a dieci anni dai fatti

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna all’ex sindaco di Portomaggiore, chiudendo definitivamente il caso del rogo al poligono di tiro. La decisione arriva a dieci anni dall’incendio che causò la morte di tre persone e aveva portato a un procedimento giudiziario complesso. La sentenza conferma l’assenza di responsabilità dell’ex primo cittadino e rende definitiva la fine del procedimento. La vicenda si conclude senza ulteriori passaggi in tribunale e con la riabilitazione dell’ex sindaco.

Sentenza d’Appello annullata, nessun rinvio. A dieci anni esatti dalla tragedia del Poligono di tiro di Portomaggiore, con una complessa sentenza la corte di Cassazione mette la parola fine alla vicenda giudiziaria nata da quel giorno di fuoco che si concluse con la morte di tre persone. L’ultimo a essere rimasto imputato per quei fatti era Nicola Minarelli, ex sindaco di Portomaggiore. Secondo l’impianto accusatorio, Minarelli avrebbe "consentito, tollerato o non impedito" la gestione di un impianto ritenuto abusivo. In primo grado, l’allora primo cittadino fu assolto. Una sentenza che la corte d’Appello ribaltò, condannandolo a un anno e due mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rogo al poligono, la Cassazione. Annullata condanna all’ex sindaco. Caso chiuso a dieci anni dai fatti Leggi anche: Alberto Stasi, dieci anni fa la condanna in Cassazione: il mistero «dell'agnello sacrificale» pubblicato da Andrea Sempio il giorno dopo Leggi anche: Matteo Messina Denaro, annullata da Cassazione condanna ad amante Lorena Lanceri, era accusata di favoreggiamento e procurata inosservanza Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rogo al poligono, la Cassazione. Annullata condanna all’ex sindaco. Caso chiuso a dieci anni dai fatti; Incendio al poligono. La Cassazione spazza via la condanna dell’ex sindaco Minarelli; In fiamme lo storico Teatro Sannazaro. Un anno dal rogo al poligono. Due morti e nessun colpevole. E i risarcimenti non ci sonoPrato, 29 luglio 2025 – E’ passato un anno dalla tragedia avvenuta un anno fa – era il 26 luglio – al poligono di tiro di Galceti. Il bilancio di questi dodici mesi: due morti nel terribile rogo ... lanazione.it Incendio al poligono. Processo rinviato . L’assicurazione tratta per risarcire i familiariUdienza aperta e subito rinviata come richiesto da tutte le parti. E’ cominciato ieri il processo a carico dei sei ex componenti del consiglio direttivo del poligono di tiro di Galceti, accusati di ... lanazione.it Un detenuto ha appiccato un incendio all'interno della propria cella nel carcere di Marassi a Genova ed è stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria che sono riusciti a domare il rogo - facebook.com facebook