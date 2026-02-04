Chi è Maja T attivista antifascista condannata a 8 anni a Budapest per il caso in cui era coinvolta Salis

Questa mattina a Budapest, un tribunale ha condannato Maja T., attivista antifascista tedesca, a otto anni di carcere. La donna era coinvolta in un episodio di violenza contro attivisti di estrema destra e ora dovrà scontare la pena. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune persone che la criticano e altre che la difendono come vittima di un sistema ingiusto.

Un tribunale di Budapest ha condannato l'attivista antifascista tedesca Maja T. a 8 anni di carcere per aver aggredito attivisti di estrema destra. Nel stesso caso era implicata anche l'eurodeputata italiana, Ilaria Salis.

Condannata a 8 anni di carcere in Ungheria l’attivista tedesca Maja T.. Era stata arrestata con Ilaria Salis

Caso Ilaria Salis, la tedesca Maja T. condannata a 8 anni di carcere in Ungheria

La vicenda di Ilaria Salis torna al centro dell’attenzione dopo la condanna di Maja T.

chi è maja tIn Ungheria Maja T. è stata condannata a 8 anni. Faceva parte del gruppo di Ilaria SalisComplice di Ilaria Salis, la terrorista antifa Maja T., è stata condannata in primo grado e sentenziata a 8 anni di carcere. La cittadina tedesca di 24 anni è stata condannata per l'aggressione brutal ... italiaoggi.it

chi è maja tMaja T. in udienza: Si sa quale condanna vuole il premier OrbanSappiamo tutti che tipo di condanna vuole il Primo Ministro ungherese: ha dichiarato Maja T. in udienza al tribunale, auspicando un rientro in Germania dopo il verdetto. (ANSA) ... ansa.it

