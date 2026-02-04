Chi è Maja T attivista antifascista condannata a 8 anni a Budapest per il caso in cui era coinvolta Salis

Questa mattina a Budapest, un tribunale ha condannato Maja T., attivista antifascista tedesca, a otto anni di carcere. La donna era coinvolta in un episodio di violenza contro attivisti di estrema destra e ora dovrà scontare la pena. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune persone che la criticano e altre che la difendono come vittima di un sistema ingiusto.

Un tribunale di Budapest ha condannato l'attivista antifascista tedesca Maja T. a 8 anni di carcere per aver aggredito attivisti di estrema destra. Nel stesso caso era implicata anche l'eurodeputata italiana, Ilaria Salis.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Budapest Condanna Condannata a 8 anni di carcere in Ungheria l’attivista tedesca Maja T.. Era stata arrestata con Ilaria Salis Caso Ilaria Salis, la tedesca Maja T. condannata a 8 anni di carcere in Ungheria La vicenda di Ilaria Salis torna al centro dell’attenzione dopo la condanna di Maja T. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Budapest Condanna Argomenti discussi: Finalmente potrò sapere, Maja T. in attesa del verdetto; Nel nido dei serpenti – Il coraggio di trattare argomenti repellenti; Musica, cinema e comunità: cosa fare questa settimana a Berlino; Nel nido dei serpenti. In Ungheria Maja T. è stata condannata a 8 anni. Faceva parte del gruppo di Ilaria SalisComplice di Ilaria Salis, la terrorista antifa Maja T., è stata condannata in primo grado e sentenziata a 8 anni di carcere. La cittadina tedesca di 24 anni è stata condannata per l'aggressione brutal ... italiaoggi.it Maja T. in udienza: Si sa quale condanna vuole il premier OrbanSappiamo tutti che tipo di condanna vuole il Primo Ministro ungherese: ha dichiarato Maja T. in udienza al tribunale, auspicando un rientro in Germania dopo il verdetto. (ANSA) ... ansa.it Quando la scuola esce dall’aula per incontrare il lavoro! Oggi alcuni alunni delle classi terze della scuola Maja Materdona, nell’ambito delle attività di orientamento “Scopro chi sono… scelgo chi sarò”, hanno lasciato i banchi per trasformarsi – per qualche ora - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.