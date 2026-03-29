Il caso Lukaku si è allargato oltre le questioni sul campo, coinvolgendo anche il rapporto tra l’attaccante e l’allenatore. La mancata ripresa degli allenamenti a Castel Volturno da parte del centravanti belga ha generato tensioni tra le parti. Questa situazione sembra aver compromesso ulteriormente i rapporti tra il giocatore e il tecnico, portando a una crisi che riguarda entrambi i protagonisti.

Il caso del mancato rientro a Castel Volturno di Romelu Lukaku, può mettere la parola fine anche al consolidato rapporto tra l’attaccante belga e l’allenatore partenopeo Antonio Conte. “Ma anche la love story tra Lukaku e Conte vive un momento di crisi: il tecnico azzurro, che ha fatto di tutto per averlo anche al Napoli e per blindarlo con un triennale da 8 milioni di euro, nelle ultime partite di campionato lo ha usato con il contagocce. Anzi nelle ultime due partite, con Torino e Cagliari, lo ha schierato per zero minuti”. Ag. Vergara: “Antonio pronto in campo tra fine aprile o inizio maggio” “Ladri ladri!” E’ questo il coro che accompagna l’uscita della Juve dalla Sardegna Arena UNDER 16 A E B- Juventus, Roma e la coppia Atalanta-Cesena campioni d’inverno. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Caso Lukaku: anche il rapporto con Conte è in crisi

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