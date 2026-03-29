Casertana-ASD Sorrento lunedì 30 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 30 marzo 2026 alle ore 20:30 si disputa il match tra Casertana e ASD Sorrento, ultimo incontro del turno 34 del campionato di Serie C nel girone C. La gara si svolge allo stadio della Casertana, con le formazioni pronte a scendere in campo. Sono state pubblicate le probabili formazioni e le quote di scommessa, mentre i pronostici sono ancora in fase di definizione.

Derby campano a conclusione del turno numero 34 di Serie C girone C con la Casertana di Coppitelli impegnata in casa contro l’ASD Sorrento. I falchetti hanno fatto 10 punti nelle ultime 4 partite e sono a 3 punti dal quarto posto, in piena zona playoff. Andamento in crescendo per la squadra di Coppitelli che senza qualche sbandamento di troppo fuori casa sarebbe a lottare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Casertana-ASD Sorrento (lunedì 30 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Catania-Casertana (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiIl KO nello scontro diretto di Benevento costa al Catania di Toscano probabilmente la promozione diretta, con gli etnei che dovranno a partire dalla... Catania-Casertana (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Non più di una squadra a segno al “Massimino”Il KO nello scontro diretto di Benevento costa al Catania di Toscano probabilmente la promozione diretta, con gli etnei che dovranno a partire dalla... Approfondimenti e contenuti su Casertana ASD Sorrento lunedì 30 marzo... Temi più discussi: Tabellino partita Casertana U19 vs Siracusa U19; Sorrento vs Acr Messina: Risultato in Diretta Streaming Serie C > Girone C 2024-2025; Scheda squadra Casertana U19; Calendario Potenza - Serie C Girone C Italia. Pronostico Casertana-Sorrento: arriva la terza di filaCasertana-Sorrento è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla Uno dei tanti derby campani del campionato di Serie C chiude il quadro della giornat ... ilveggente.it Un gol per tempo e la Casertana liquida l'Atalanta Under 23La Casertana passa sul campo dell'Atalanta Under 23 nell'anticipo della 33esima giornata della serie C girone C. I falchetti si impongono con un gol per tempo. Al 44' gara sbloccata con un autogol di ... rainews.it Casertana F.C.. Jet · Get What You Need. #rifinitura - facebook.com facebook I FALCHI CONVOCATI | #CasertanaSorrento Out Kontek per squalifica e Kallon impegnato con la nazionale della Sierra Leone x.com