Lunedì 9 marzo 2026 alle 20:30 si gioca Catania-Casertana, con le formazioni ufficiali e i convocati già annunciati. Il Catania, reduce dalla sconfitta nello scontro diretto con il Benevento, cerca di evitare di perdere terreno in classifica, mentre la Casertana si prepara a scendere in campo per una partita importante. Solo una squadra potrebbe andare a segno al “Massimino”.

Il KO nello scontro diretto di Benevento costa al Catania di Toscano probabilmente la promozione diretta, con gli etnei che dovranno a partire dalla sfida odierna contro la Casertana lottare per mantenere il secondo posto. Una gara complicata, che pure era iniziata con il piede giusto per gli etnei: il gol di Lunetta aveva fatto sperare nel colpaccio, ma poi sono venuti fuori i sanniti che hanno ribaltato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Catania-Casertana (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Non più di una squadra a segno al “Massimino”

Catania-Casertana (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiIl KO nello scontro diretto di Benevento costa al Catania di Toscano probabilmente la promozione diretta, con gli etnei che dovranno a partire dalla...

Verso Catania-Casertana: i convocati tra le fila rossazzurreConsiglio comunale, quartieri, tribunale, strade. Essere presenti è un mestiere, non un’opzione. Con due caffè al mese sostieni il presidio locale e chi racconta ciò che ti riguarda davvero. Il ... cataniatoday.it

CATANIA-CASERTANA: info prevendita bigliettiNOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB Oggi, alle ore 12.00, è iniziata la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Casertana, valevole per la trentunesima giornata del girone C del ... tuttocalciocatania.com

Verso Catania-Casertana: ventidue rossazzurri convocati In vista della gara con la Casertana, in programma lunedì alle ore 20.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la trentunesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 20 - facebook.com facebook

Verso Catania-Casertana: ventidue rossazzurri convocati Squalificato: Quaini. Indisponibili: Aloi, Di Gennaro, Forte, Rolfini. #CataniaFC x.com