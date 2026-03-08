Lunedì 9 marzo 2026 alle 20:30 si gioca Catania-Casertana. Il Catania, allenato da Toscano, affronta la Casertana in una partita che potrebbe influenzare la posizione in classifica dei siciliani, reduci da una sconfitta nello scontro diretto di Benevento. La squadra etnea cercherà di mantenere il secondo posto, mentre gli ospiti si presentano con l’obiettivo di conquistare punti importanti.

Il KO nello scontro diretto di Benevento costa al Catania di Toscano probabilmente la promozione diretta, con gli etnei che dovranno a partire dalla sfida odierna contro la Casertana lottare per mantenere il secondo posto. Una gara complicata, che pure era iniziata con il piede giusto per gli etnei: il gol di Lunetta aveva fatto sperare nel colpaccio, ma poi sono venuti fuori i sanniti che hanno ribaltato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Catania-Casertana (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Campobasso-Arezzo (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiUn punto nelle ultime 2 partite e il campionato si riapre con l’Arezzo capolista costretto quest’oggi a fare punti sul campo del Campobasso di Zauri...

Lazio-Sassuolo (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl 28esimo turno della Serie A si conclude lunedì sera con la partita dell’Olimpico fra Lazio e Sassuolo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Catania Casertana lunedì 09 marzo 2026....

Temi più discussi: Catania-Casertana: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Dove vedere Catania-Casertana in tv e streaming: canale, orario, formazioni; 31° giornata Serie C, Benevento impegnato col Sorrento: Catania test Casertana al Massimino; Pronostici Catania-Casertana: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 09.03.2026 Serie C.

CATANIA-CASERTANA: info prevendita bigliettiNOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB Oggi, alle ore 12.00, è iniziata la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Casertana, valevole per la trentunesima giornata del girone C del ... tuttocalciocatania.com

Catania-Casertana: formazioni, dove vederla in tv e streamingFormazioni, canale tv e copertura streaming di Catania-Casertana, match della trentunesima giornata del Girone C di Serie C. calciomercato.com

Verso Catania-Casertana: le probabili formazioni. Squalificato Quaini, spazio a Corbari dall'inizio Le possibili scelte https://qds.it/verso-catania-casertana-probabili-formazioni-serie-c/ - facebook.com facebook

Catania-Casertana 31ª Giornata - Girone C - Serie C Sky Wifi Lunedì 9 Marzo Stadio “Angelo Massimino” Ore 20:30 #CataniaFC x.com