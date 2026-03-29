A Caserta, dopo sei anni di attesa, è stato consegnato un solo ascensore a febbraio 2026, conclusione di un iter burocratico iniziato nell’ambito dell’emergenza sanitaria del gennaio 2020. La realizzazione di questa infrastruttura ha richiesto un lungo percorso amministrativo, senza ulteriori dettagli su altri interventi o sviluppi correlati.

Un singolo ascensore, consegnato a febbraio 2026, segna la fine di un iter burocratico durato sei anni partendo dall’emergenza sanitaria del gennaio 2020. L’opera, nata per potenziare il Pronto Soccorso dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, ha subito trasformazioni radicali che hanno ridotto il progetto iniziale da due ascensori e un tunnel a una sola unità operativa e alcune porte REI. Il costo finale si è attestato su circa 429 mila euro, con un primo pagamento autorizzato di 174.192 euro per i lavori completati. La vicenda illustra come le priorità dichiarate durante la pandemia siano state assorbite da dinamiche amministrative complesse, dove cambi di responsabilità e rinunce delle imprese hanno dilatato i tempi oltre ogni ragionevole aspettativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caserta: un solo ascensore dopo 6 anni di attesa

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