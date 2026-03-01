Cantante 25enne uccisa nell'ascensore di casa dopo 45 anni polizia offre 1 milione di dollari per risolvere il caso
Una cantante di 25 anni è stata trovata morta nell'ascensore della sua casa di Richmond il 3 luglio 1981. La polizia, dopo 45 anni, ha deciso di offrire un premio di un milione di dollari per risolvere il caso. La vittima sarebbe stata aggredita sessualmente prima di essere assassinata.
Haroula Kipouridou è stata uccisa nell'ascensore della sua abitazione di Richmond ormai 45 anni fa. La cantante, trovata senza vita il 3 luglio del 1981, sarebbe stata aggredita sessualmente e poi assassinata. La polizia australiana ha ora promesso una ricompensa di 1 milione di dollari a chiunque fornisca elementi per risolvere il caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
