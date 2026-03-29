Caserta | bar chiuso 20 giorni per crimine e ordine pubblico a rischio

A Caserta, un bar situato in via Domitiana a Mondragone è stato chiuso per venti giorni dal Questore, che ha disposto la sospensione della licenza a causa di problemi legati a reati e ordine pubblico. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza pubblica e mantenere la legalità nella zona.

Il Questore di Caserta ha ordinato la sospensione della licenza per venti giorni a un esercizio commerciale situato in via Domitiana a Mondragone. La decisione deriva da un grave evento delittuoso verificatosi nel mese di gennaio e dalla presenza abituale di soggetti con precedenti penali. Le forze dell’ordine hanno documentato comportamenti a rischio che minacciavano l’ordine pubblico, portando al provvedimento immediato notificato dai Carabinieri del Reparto Territoriale NORM. La chiusura non è un atto isolato ma si inserisce in una strategia di controllo del territorio più ampia nella provincia. Nei giorni scorsi, misure analoghe sono state adottate anche a Trentola Ducenta e Villa Literno, dove esercizi commerciali sono stati sospesi per motivi di sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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