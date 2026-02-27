A Como, la Questura ha disposto nuovamente la chiusura del bar De Luxe di via Leoni, segnando il secondo intervento in meno di dodici mesi. La decisione è stata presa in relazione a problemi legati all’ordine pubblico e all’illegalità. La chiusura, comunicata ufficialmente, riguarda l’attività del locale e si inserisce in un’azione di controllo più ampia sul territorio.

Como, 27 febbraio 2026 – Per la seconda volta in meno di un anno, la Questura ha chiuso il bar De Luxe di via Leoni a Como. Il provvedimento, firmato dal questore Filippo Ferri, è stato notificato alla titolare, una colombiana di 51 anni residente a Como, e prevede la sospensione per 20 giorni della licenza. La decisione è scaturita in seguito ai numerosi accertamenti e verbalizzazioni, conseguenza dei vari interventi delle forze di polizia, e man mano recepiti dalla Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza, che ha infine depositato una relazione tecnica. Una delle motivazioni del provvedimento, è stata il persistere di situazioni di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, sia all’interno che all’esterno del locale, nonostante l’attività fosse già stata oggetto di provvedimento analogo ad aprile dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, pericolo per l'ordine pubblico e illegalità: chiuso nuovamente il bar De Luxe

