Il bar è luogo di ritrovo di soggetti noti alle forze dell’ordine | chiuso 15 giorni

Il bar situato nel centro storico di San Giovanni Valdarno è stato chiuso per 15 giorni dal questore di Arezzo, in applicazione delle norme di pubblica sicurezza. La decisione è stata presa a seguito di approfondimenti riguardanti la presenza di soggetti noti alle forze dell’ordine. La misura temporanea mira a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti nella zona.

AREZZO – Il questore della Provincia di Arezzo ha disposto con proprio decreto motivato, ex articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la chiusura per 15 giorni di un bar sito nel centro storico di San Giovanni Valdarno. Il locale, divenuto nel tempo abituale luogo di ritrovo per soggetti note alle forze dell’ordine, ha visto numerosi, ripetuti accessi e sopralluoghi delle forze di polizia presenti sul territorio, a seguito dei quali sono state peraltro riscontrate anche evidenti violazioni della normativa inerente la corretta gestione dei pubblici esercizi, con la conseguente irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei titolari del bar.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Bar chiuso per 15 giorni a Mariano Comense: “Luogo abituale di pregiudicati”

Leggi anche: Ospiti non registrati e quasi tutti già noti alle forze dell'ordine tra cui 2 "socialmente pericolosi", albergatore nei guai

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Conversano, chiuso per 15 giorni un bar diventato luogo per pregiudicati e droga - L’esercizio era ormai frequentato in modo abituale da pregiudicati e persone dedite all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti. lagazzettadelmezzogiorno.it