Il Barcellona sta considerando un'offerta importante per Bastoni, calciatore dell'Inter, durante il calciomercato. Secondo fonti di mercato, il club catalano potrebbe trovare una buona occasione per portare il difensore in Catalogna. La trattativa sembra essere in fase iniziale e si parla di un possibile interesse concreto da parte dei blaugrana. Al momento, nessun dettaglio ufficiale è stato comunicato dalle parti coinvolte.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il Barcellona potrebbe trovare per la prima volta terreno fertile per quanto riguarda l’acquisto di Bastoni. Il mercato intorno ad Alessandro Bastoni si accende, alimentato da un clima inaspettato che potrebbe minare le certezze del difensore nerazzurro. Nonostante il legame viscerale con l’ Inter di Cristian Chivu, l’ombra del Barcellona torna a farsi concreta proprio mentre il centrale deve fare i conti con l’ostilità di gran parte degli stadi italiani. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Bastoni e il piano di Deco: fischi e tensioni aprono uno spiraglio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i continui fischi ricevuti da Bastoni su ogni campo di Serie A (dal Lecce fino al derby col Milan) stanno creando una situazione di stress ambientale mai vista prima. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, spiraglio per Bastoni al Barcellona? Clima insostenibile in Serie A e offerta monstre sul piatto

Calciomercato Inter, pronto l'assalto del Barcellona a Bastoni ma Marotta fa muro: richiesta monstre

Serie A, clima rovente al Via del Mare: fischi assordanti per Bastoni in Lecce-Inter

