Casemiro altro che Inter! C’è apertura totale ad un trasferimento in MLS | ecco chi lo vuole

Il centrocampista brasiliano, ex Real Madrid, ha manifestato disponibilità a trasferirsi in MLS, secondo fonti vicine alla sua situazione. Attualmente non ci sono trattative concrete con la Serie A, mentre diverse squadre statunitensi hanno mostrato interesse per il giocatore. La sua eventuale scelta di trasferimento sembrerebbe orientarsi verso questa lega, lasciando da parte altre opzioni di mercato.