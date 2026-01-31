Casa di comunità a Matierno | la Fials denuncia criticità organizzative preoccupazioni anche dal Nursind

La Casa di Comunità di Matierno rischia di aprire con problemi organizzativi. La Fials segnala carenze nella gestione e preoccupazioni arrivano anche dal Nursind. La struttura, che doveva offrire un supporto nuovo per l’assistenza sul territorio, potrebbe partire con molte criticità. Nei prossimi giorni, si attendono risposte da parte delle autorità sanitarie per chiarire la situazione.

Rischia di aprire con gravi criticità organizzative Casa di Comunità di Matierno, struttura innovativa per l’assistenza territoriale. La turnazione del personale infermieristico prevista dall’Asl prevede infatti di ruotare gli infermieri dai poliambulatori di Vernieri e di Pastena, seguendo un criterio puramente alfabetico. Secondo Fials Salerno, questa modalità rischia di creare discontinuità assistenziale, sovraccaricare il personale e indebolire i servizi già operativi sul territorio. “L’apertura di nuovi servizi non può avvenire sottraendo risorse a quelli esistenti, a discapito della qualità dell’assistenza e della sicurezza dei cittadini”, spiegano i responsabili della Fials Salerno.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Casa di Comunità Matierno

Il sindacato NurSind di Chieti segnala una significativa carenza di personale nel settore del facchinaggio e problemi organizzativi nelle unità operative della Asl, in particolare nelle aree di Medicina e Geriatria.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Casa di Comunità Matierno

Argomenti discussi: Da poliambulatori a case di comunità, inaugurati a Roma tre nuovi centri polispecialistici aperti h24; Sanità, inaugurate tre nuove Case della Comunità nei quartieri Nomentano, Casalotti e Vigne Nuove; Verso altre due nuove case di comunità: stavolta apriranno quelle di Cinisi e Capaci; Rezzato, con la nuova Casa di Comunità l’ospedale si avvicina ai cittadini.

Casa di comunità, incontro tra il sindaco Mantini e la nuova direttrice del Distretto LT1Al centro del colloquio l’attivazione della struttura socio-sanitaria a San Valentino: investimento da oltre 1,6 milioni di euro ... latinaoggi.eu

Casa di Comunità, il Sindaco Mantini incontra la nuova direttrice del Distretto Lt1CISTERNA – Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha ricevuto in Comune Roberta Biaggi, nuova direttrice del Distretto socio sanitario LT1 Aprilia-Cisterna-Cori-Rocca Massima della ASL di Latina. Al ... radioluna.it

Da lunedì 2 febbraio partono i lavori dell’ingresso principale della Casa di Comunità di Sassuolo Per tutta la durata dell’intervento, sia i cittadini che gli operatori sanitari dovranno accedere alla struttura dall’ingresso secondario.... - facebook.com facebook