Omicidio del capotreno a Bologna coltellata fatale all’addome Si stringe il cerchio attorno all’assassino
Nelle prime ore della sera a Bologna, si indaga sull’omicidio del capotreno, ucciso con una coltellata all’addome. Le forze dell’ordine stanno stringendo il cerchio attorno all’autore del gesto, cercando di ricostruire la dinamica e identità dell’assassino. La vicenda ha destato attenzione nella città, mentre le indagini proseguono per fare luce su quanto accaduto.
Bologna, 6 gennaio 2025 – Qualcuno lo ha seguito, probabilmente, nell’ombra delle prime ore della sera. Lo ha poi raggiunto alle spalle. E infine colpito all’addome con una coltellata che non gli ha lasciato scampo e lo ha ucciso sul colpo. Quel qualcuno lo ha poi lasciato lì, steso sull’asfalto nel suo stesso sangue. Un omicidio sconvolge ancora la zona della stazione bolognese. Intorno alle 18.30, a pochi metri dallo scalo ferroviario, infatti, è stato assassinato Alessandro Ambrosio, 34 anni e capotreno di Trenitalia di professione. Al momento della feroce aggressione, la vittima era fuori servizio e stava rientrando a piedi verso il parcheggio riservato ai dipendenti dell’azienda in viale Pietramellara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
