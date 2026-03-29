Il Comune di Milano ha annullato tutte le multe emesse ai motociclisti e scooteristi che avevano attraversato la corsia preferenziale della circonvallazione durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi. La decisione è arrivata dopo aver riscontrato che il cartello di divieto era stato modificato con dello scotch, rendendo il segnale di difficile comprensione. La misura riguarda le sanzioni contestate in quel periodo, considerate infondate dall’amministrazione.

e Nicola Palma Colpo di spugna su tutte le multe che hanno turbato il sonno dei centauri milanesi “colpevoli“ di essere passati con moto o scooter sulla corsia preferenziale della circonvallazione eccezionalmente vietata alle dueruote nel periodo delle Olimpiadi e Paralimpiadi. Non pochi, considerando che il totale delle sanzioni ammonterebbe a oltre 90mila. Tradotto in denaro, oltre 5 milioni e 200mila euro (solo con il pagamento in misura ridotta, che è di 58 euro) e più di 7 milioni considerando l’importo per intero, di 83 euro. A segnalare il divieto, delle strisce di scotch appiccicate sui cartelli già presenti in strada, per coprire i... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cartello modificato con lo scotch. Il Comune annulla tutte le multe: "Divieto di difficile comprensione"

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