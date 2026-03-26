Segnale modificato con un pezzo di scotch | a Milano fioccano le multe per gli scooter Benenti Federconsumatori | Ne ho ricevute 18 ma farò ricorso

A Milano, sono state elevate numerose multe agli scooter sulla corsia preferenziale tra Viale Serra e Piazzale Lodi, un tratto di strada normalmente aperto a motoveicoli, ciclomotori, biciclette, taxi e autobus. Recentemente, alcuni veicoli sono stati multati nonostante abbiano modificato i segnali con pezzi di scotch. Un rappresentante dei consumatori ha dichiarato di aver ricevuto 18 sanzioni e ha annunciato il ricorso.

A Milano c’è un tratto di strada, quello della corsia preferenziale della 90-91 tra Viale Serra a piazzale Lodi, che è normalmente accessibile a motoveicoli, ciclomotori, biciclette, taxi e autobus. Ma una disposizione temporanea ha impedito loro il transito in occasione dei Giochi Olimpici Milano-Cortina. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il nuovo divieto era stato segnalato solamente con un pezzo di scotch su un cartello stradale. Così all’avvocato Carmelo Benenti, presidente di Federconsumatori Milano, sono arrivate 18 multe e potrebbero non essere ancora finite. Come ha sostenuto in una intervista a Open, però, «quelle multe non sono valide» e ha già fatto ricorso. 🔗 Leggi su Open.online

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