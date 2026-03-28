Segnale stradale modificato con lo scotch il Comune di Milano annulla tutte le multe relative al periodo delle Olimpiadi invernali

Il Comune di Milano ha annullato in autotutela tutte le multe emesse tra il 2 febbraio e il 18 marzo a ciclomotori, motocicli e velocipedi che avevano utilizzato la corsia riservata al filobus 9091 durante le Olimpiadi invernali. La decisione riguarda i verbali relativi a veicoli che avevano attraversato un tratto di strada con un segnale modificato con dello scotch.

Il Comune di Milano ha deciso di procedere con l’annullamento in autotutela per tutte le sanzioni emesse ai ciclomotori, motocicli e velocipedi che hanno percorso la corsia riservata al filobus 9091 dal 2 febbraio al 18 marzo, durante il periodo delle Olimpiadi invernali. « La segnaletica stradale utilizzata – si legge nella nota di Palazzo Marino – ha determinato una situazione di difficile comprensione del divieto di transito da parte dei conducenti di ciclomotori, motocicli e velocipedi, i quali potrebbero averla largamente disattesa, percorrendo il tratto in divieto in buona fede per una consolidata consuetudine». E, in effetti, come ha raccontato Open, moltissime persone hanno ricevuto più di una multa, annunciando ricorsi. 🔗 Leggi su Open.online

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Il Comune di Milano ha deciso di procedere con l’annullamento in autotutela per tutte le sanzioni emesse ai ciclomotori, motocicli e velocipedi che hanno percorso la corsia riservata alla filoviaria 90/91 dal 2 febbraio al 18 marzo scorsi. tinyurl.com/38pz x.com

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