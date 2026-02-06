A Terracina si tiene il secondo open day per il rilascio della carta d’identità elettronica. L’evento si svolge senza prenotazioni e permette di ottenere 150 nuovi documenti. L’appuntamento è per sabato 7 febbraio, rivolto a chi ha ancora il documento cartaceo.

Secondo open day per il rilascio della carta di identità elettronica a Terracina. L’iniziativa, senza prenotazione e aperta a tutti i cittadini che ancora possiedono il documento cartaceo, è in programma nella giornata di sabato 7 febbraio, e replica l’appuntamento della scorsa settimana.Questo.🔗 Leggi su Latinatoday.it

A Roma si terrà un nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica.

Carta d’identità elettronica, open day a Terracina. Disponibili 150 documenti (senza prenotazione)Secondo appuntamento dopo quello dello scorso fine settimana. Uffici anagrafici aperti in via straordinaria sabato 7 febbraio. Qui tutte le informazioni ... latinatoday.it

Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day il 7 e 8 febbraio: dove e come prenotarsiSabato 7 e domenica 8 febbraio uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, XI e XII ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma ... fanpage.it

Carta addio: dal 3 agosto saranno validi soltanto i documenti d’identità elettronici. E Torino si prepara all’assalto agli sportelli: sono oltre 117 mila i torinesi ancora in possesso della vecchia carta d’identità. E il Comune ha voluto farsi trovare pronto attivando u facebook