Carta d’identità elettronica open day a Terracina Disponibili 150 documenti senza prenotazione
A Terracina si tiene il secondo open day per il rilascio della carta d’identità elettronica. L’evento si svolge senza prenotazioni e permette di ottenere 150 nuovi documenti. L’appuntamento è per sabato 7 febbraio, rivolto a chi ha ancora il documento cartaceo.
Secondo open day per il rilascio della carta di identità elettronica a Terracina. L’iniziativa, senza prenotazione e aperta a tutti i cittadini che ancora possiedono il documento cartaceo, è in programma nella giornata di sabato 7 febbraio, e replica l’appuntamento della scorsa settimana.Questo.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma: 7 e 8 FEBBRAIO 2026
A Roma si terrà un nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica.
