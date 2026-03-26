Carragher suggerisce Salah | Giusto che lasci il Liverpool ma penso possa giocare in una squadra come l’Inter

Un ex difensore del Liverpool, ora opinionista, ha commentato pubblicamente sulla possibile partenza di un attaccante egiziano dal club inglese. Secondo l’ex giocatore, sarebbe giusto che l’attaccante lasciasse il Liverpool e ha suggerito che potrebbe adattarsi a una squadra italiana di livello. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o le modalità del possibile trasferimento.

Inter News 24 Carragher suggerisce Salah per il calciomercato dell’Inter. L’ex difensore del Liverpool, oggi opinionista, ha detto la sua sull’addio dell’egiziano. Il futuro di Mohamed Salah, esterno offensivo egiziano e simbolo del Liverpool negli ultimi anni, è destinato a cambiare radicalmente. Al termine della stagione, infatti, si chiuderà ufficialmente la sua esperienza ad Anfield, aprendo scenari di mercato che stanno già infiammando il panorama internazionale. Una notizia che ha attirato l’attenzione di club di tutto il mondo, in particolare delle ricche società della Saudi Pro League, pronte a presentare offerte economicamente irrinunciabili. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carragher suggerisce Salah: «Giusto che lasci il Liverpool, ma penso possa giocare in una squadra come l’Inter» Articoli correlati Salah in Serie A? Carragher fa tremare i tifosi: «Potrebbe giocare in quella squadra!». Ecco l’assist di calciomercato per quella big italianaSalah in Serie A? Carragher fa tremare i tifosi: «Potrebbe giocare in quella squadra!». Leggi anche: Salah: "A fine stagione lascerò il Liverpool". Ed ecco dove andrà a giocare Una raccolta di contenuti su Carragher suggerisce Una vergogna. Ha cercato di far licenziare Slot: Carragher si scaglia contro SalahIl botta e risposta tra Jamie Carragher e Mohamed Salah non intende placarsi. L'ex centrocampista iconico del Liverpool, attuale opinionista di CBS e Sky Sports UK, è stato preso in causa ... tuttomercatoweb.com Carragher 'stuzzica' Salah. L'egiziano: Inizio a pensare che tu sia ossessionato da meNei giorni scorsi, ospite degli studi SkySports UK, Jamie Carragher, leggenda del Liverpool oggi commentatore tv, in merito al rendimento dei tre top player attualmente in scadenza di contratto con i ... tuttomercatoweb.com