Carlos Alcaraz chiede di cambiare una regola lo fa per tutti | Non ha senso il tennis è spettacolo

Da fanpage.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz ha protestato dopo aver ricevuto una violazione del tempo durante il match contro Khachanov a Doha. Il giocatore spagnolo ritiene che la regola attuale limiti troppo il ritmo del gioco e rischi di influenzare le partite. Alcaraz ha spiegato che il tennis deve essere uno spettacolo e che regole più flessibili potrebbero migliorare l’esperienza sia per i giocatori che per il pubblico. La sua richiesta mira a rendere il torneo più fluido e coinvolgente, portando avanti una proposta concreta.

Le parole di Carlos Alcaraz dopo la "time violation" a Doha contro Khachanov. Il numero uno al mondo spiega il battibecco con l'arbitro e chiede nuove regole.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Urlano “Carlos Nadal” ad Alcaraz, lui non riesce a far finta di niente: spettacolo agli Australian Open

Leggi anche: Carlos Alcaraz furioso a Doha, prima litiga poi esplode in panchina: “Le regole sono una m…a”

Carlos Alcaraz v Alex de Minaur Extended Highlights | Australian Open 2026 Quarterfinal

Video Carlos Alcaraz v Alex de Minaur Extended Highlights | Australian Open 2026 Quarterfinal
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tennis, una forlivese amministra l’unico sito europeo dei tifosi di Alcaraz. Il più grande. Siamo in tanti, ma qualcuno mi chiede perché non posto ricette di cucina...; Sinner e Alcaraz a pesca insieme a Doha: sorrisi e grandi risate con Medvedev e Rublev; ATP Doha 2026: Sinner e Alcaraz a pesca con Medvedev e Rublev prima dell’inizio del torneo - VIDEO; Krajicek: Alcaraz e Sinner possono davvero superare il record di Slam di Djokovic.

Alcaraz prende ‘warning’ per ‘time violation’ e sbotta: È una regola assurdaIl numero 1 del mondo ha commentato l’episodio avvenuto durante il suo match di quarti di finale a Doha contro Karen Khachanov Carlos Alcaraz ha raggiunto le semifinali all’ATP 500 di Doha, confermand ... tennisitaliano.it

Arbitro gli rifila un warning, Alcaraz si infuria: la lite a Doha - VideoCarlos Alcaraz furioso a Doha. Oggi, giovedì 19 febbraio, il tennista spagnolo sfida il russo Karen Khachanov nei quarti dell'Atp 500 qatariota, in una partita segnata da un nervosismo crescente. Alca ... adnkronos.com