Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria nel Gran Premio del Giappone 2026, terza tappa del Mondiale di Formula Uno, nonostante una partenza complicata dalla pole position. Carlo Vanzini ha commentato che Antonelli deve mantenere questo ritmo, mentre ha sottolineato che la pressione è concentrata su Russell. La gara si è svolta a Miami, dove si sono disputate le fasi decisive della corsa.

Kimi Antonelli completa l’opera nonostante una brutta partenza dalla pole position e vince anche il Gran Premio del Giappone 2026, valevole come terza tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il bolognese della Mercedes si è reso protagonista di una prova di forza veramente notevole per tutto il weekend sulla pista di Suzuka, facendo il vuoto sia in qualifica che in gara quando ha potuto girare in aria pulita. Secondo successo consecutivo dunque per il 19enne di Casalecchio di Reno, che replica l’hat trick di Shanghai e diventa il leader del campionato più giovane di sempre per la categoria regina del motorsport. Antonelli arriva alla... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlo Vanzini: “Antonelli deve continuare così, la pressione è tutta su Russell. A Miami…”

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