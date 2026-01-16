Guarderò i test di Formula 1 da spettatore | l’annuncio di Carlo Vanzini dopo il tumore al pancreas Si deve operare

Carlo Vanzini ha comunicato che non sarà presente in cabina durante i test di Formula 1 a Bahrein, a causa di un tumore al pancreas che necessita di intervento. L’annuncio è stato fatto tramite una diretta sul suo canale YouTube, dove ha spiegato che seguirà l’evento come spettatore. Un messaggio di sostegno e di aggiornamento per i suoi fan, in un momento difficile della sua vita.

"I test in Bahrein li guarderò da spettatore ". Carlo Vanzini ha annunciato sul suo canale Youtube – durante una diretta – la sua assenza in cabina di commento per i test in Formula 1. E non ci sarà perché sarà in convalescenza dopo l'intervento che dovrà affrontare in questi giorni per rimuovere il tumore al pancreas che lui stesso ha annunciato a dicembre 2025 in un'intervista al Corriere della Sera. 54 anni e telecronista di Formula 1 per Sky, Vanzini – dopo l'annuncio del tumore, lo stesso che aveva colpito la sorella – ha fatto dieci sedute di chemioterapia e adesso dovrà sottoporsi a un intervento per l'asportazione.

