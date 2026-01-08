Quanta ipocrisia verde nella progettazione delle nostre città Si va contro la natura

Le strategie urbane spesso mostrano una contraddizione tra l’obiettivo di tutela ambientale e le reali pratiche adottate. Il professor Francesco Ferrini, docente di Arboricultura all’Università di Firenze, evidenzia come molte iniziative “green” siano caratterizzate da ipocrisia e confusione, andando spesso contro la natura. Questa riflessione invita a un'analisi più critica e consapevole delle politiche ambientali e delle scelte urbanistiche.

"Quanta confusione ed ipocrisia ’green’ c’è nell’agire politico diffuso". Lo sostiene il professor Francesco Ferrini (nella foto) docente di Arboricultura ad Unifi ed insignito dell’Award of Merit dall’International Society of Arboriculture. Il professore assieme a Ludovico Del Vecchio, è autore del saggio "Cronache da un pianeta confuso" edito da Mds. Se c’è confusione e disorientamento nell’affrontare per tempo (sempre meno) il cambiamento climatico, Ferrini indica una rotta non proprio battuta da molti amministratori della cosa pubblica. "Una rotta esiste - spiega l’accademico - ma non è quella che spesso emerge dal rumore dell’agire politico quotidiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Quanta ipocrisia verde nella progettazione delle nostre città. Si va contro la natura" Leggi anche: "La sanatoria va bene solo per gli immigrati?". Piantedosi smaschera l'ipocrisia delle opposizioni Leggi anche: Questore trasferito, parla Madrid: "Opposizione, quanta ipocrisia dopo i duri attacchi a Sbordone" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Quanta ipocrisia verde nella progettazione delle nostre città. Si va contro la natura. "Quanta ipocrisia verde nella progettazione delle nostre città. Si va contro la natura" - "Quanta confusione ed ipocrisia ’green’ c’è nell’agire politico diffuso". msn.com

Quanta stucchevole retorica e ipocrisia in Giorgia Meloni e in tutti coloro che giustificano quanto accaduto in Venezuela. Non c'è nessuna guerra al narcotraffico, ma solo la volontà di prendersi il petrolio venezuelano. - facebook.com facebook

Quanta ipocrisia attorno alla tragedia di #CransMontana in #Svizzera, quanta inutile predica del giorno dopo, come se noi non si fosse mai andati a festeggiare in locali come quello. Personalmente credo di averlo fatto almeno una ventina di volte, senza man x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.