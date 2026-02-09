Dopo aver condiviso sui social le immagini degli scontri di Milano, Giorgia Meloni attacca i manifestanti più violenti, definendoli «nemici dell’Italia e degli italiani». Nel frattempo, si prende del tempo per parlare di Andrea Pucci e della sua decisione di non partecipare a Sanremo, criticando le polemiche sulla sua presenza come co-conduttore e le sue battute su donne, omosessuali e leader di sinistra. Un modo per mostrare, ancora una volta, la sua posizione forte e decisa, anche quando si tratta di questioni che dividono l’opinione pubblica

Dopo avere rilanciato sui suoi canali social le immagini degli scontri di Milano e dei manifestanti più violenti, definendoli «nemici dell’Italia e degli italiani», la nostra presidente del Consiglio ieri ha trovato pure il tempo di dedicare un lungo post al comico Andrea Pucci e alla sua decisione di non partecipare a Sanremo, in seguito alle polemiche sollevate dalla scelta di invitarlo come co-conduttore, per il livello delle sue battute (e anche delle sue dichiarazioni fuori dal palco) su donne, omosessuali e dirigenti della sinistra – specialmente donne – con trovate neanche originalissime come «più bella che intelligente», già usata mille volte da Vittorio Sgarbi e da Silvio Berlusconi, e in tutti i migliori asili del paese. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’ipocrisia di Giorgia Meloni contro la deriva illiberale della sinistra

Giorgia Meloni si schiera in difesa di Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare a Sanremo.

Giorgia Meloni ha preso posizione dopo il ritiro di Andrea Pucci da Sanremo 2026.

