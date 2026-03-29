Gerusalemme Israele non fa entrare il cardinale Pizzaballa e Ielpo nel Santo Sepolcro per le Palme

Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme e a un altro religioso di entrare nel Santo Sepolcro in occasione delle celebrazioni delle Palme. L'accesso è stato bloccato senza spiegazioni ufficiali, e i due sono stati fatti tornare indietro prima di poter partecipare alle funzioni religiose. La situazione si è verificata in un momento di tensione nella città.

"Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, Custode ufficiale della Chiesa del Santo Sepolcro, di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, mentre si recavano a celebrare la Messa della Domenica delle Palme". Lo comunica il Patriarcato latino di Gerusalemme in una nota. "I due sono stati fermati lungo il percorso, mentre procedevano privatamente e senza alcuna caratteristica di processione o atto cerimoniale, e sono stati costretti a tornare indietro. Di conseguenza, e per la prima volta da secoli, i Capi della Chiesa sono stati impediti di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro", si legge nel testo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gerusalemme, Israele non fa entrare il cardinale Pizzaballa e Ielpo nel Santo Sepolcro per le Palme Articoli correlati Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: “Gravissimo precedente, mai successo”La polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, padre... Domenica delle Palme, impedito l’ingresso al Santo Sepolcro al cardinale Pizzaballa e a padre IelpoQuesta mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Santo Sepolcro Temi più discussi: Il cancello chiuso di Gerusalemme; Santo Sepolcro chiuso. Non era mai accaduto in secoli di storia; Gerusalemme, annunciate limitazioni alle celebrazioni della Settimana Santa; Pasqua a Gerusalemme, se la guerra rovina la festa. Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: Gravissimo precedente, mai successoPer la prima volta dopo secoli ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa delle Palme nel Santo Sepolcro ... ilfattoquotidiano.it La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroIl Patriarcato: Questo episodio costituisce un grave precedente e manca di rispetto alla sensibilità di miliardi di persone in tutto il mondo che, durante questa settimana, guardano a Gerusalemme ... altoadige.it Il cardinale Pierbattista Pizzaballa e padre Francesco Ielpo sono stati bloccati dalla polizia israeliana mentre si recavano al Santo Sepolcro per la messa della Domenica delle Palme. A rendere noto quanto accaduto è stato lo stesso Patriarca latino di Gerusal - facebook.com facebook Il cardinale Pizzaballa bloccato all'ingresso del Santo Sepolcro La polizia israeliana ha impedito l'accesso anche a padre Ielpo. Tajani: "Inaccettabile" x.com