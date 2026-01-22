Un piano per riorganizzare il 41 bis | trasferimenti in vista per molti mafiosi palermitani al carcere duro

Il Governo Meloni sta lavorando a un piano di riorganizzazione del regime 41 bis, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la gestione dei detenuti sottoposti a questa misura. La proposta prevede trasferimenti e una redistribuzione delle strutture carcerarie, con particolare attenzione alle esigenze di sicurezza e alle caratteristiche dei detenuti, tra cui molti mafiosi palermitani. La strategia mira a ottimizzare il sistema penitenziario e garantire un controllo più efficace.

Riorganizzare e "razionalizzare" il 41 bis. È questo uno degli obiettivi del Governo Meloni, che da diversi mesi ormai, sta mettendo in piedi un piano per ridisegnare la geografia del carcere "duro" nell'ottica di concentrare i detenuti sottoposti al particolare regime in istituti a loro.

