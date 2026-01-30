Limite dei 50 chilometri orari ma si schianta contro tre auto parcheggiate e la ringhiera di un terrazzo

Una notte di paura a Cesena, in via San Carlo. Intorno alla mezzanotte e mezza, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro tre auto parcheggiate e la ringhiera di un terrazzo. La vettura viaggiava a più di 50 kmh, il limite consentito, ma ha comunque causato danni e paura tra i residenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi e per cercare di capire cosa sia successo.

Paura nella notte tra giovedì e venerdì in via San Carlo. Intorno alla mezzanotte e mezza, una pattuglia dell'Infortunistica della Polizia locale di Cesena è intervenuta per rilevare un incidente stradale avvenuto in un tratto con limite di velocità di 50 kmh, all'altezza del civico 397. Un giovane cesenate di 30 anni, alla guida di una Nissan Qashqai, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento, schiantandosi contro tre auto parcheggiate, due Toyota Yaris e una Ford, e provocando gravi danni. Nell'impatto è stata inoltre divelta la ringhiera di un terrazzo adiacente alla carreggiata.

