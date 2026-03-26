Italia-Irlanda del Nord ecco perché Locatelli può essere decisivo

Nell’attesa della partita tra Italia e Irlanda del Nord, si parla molto di Locatelli come possibile protagonista. Sono stati fatti vari nomi di giocatori che potrebbero contribuire alla qualificazione degli azzurri, reduci da due assenze consecutive ai Mondiali. La sfida si gioca tra molte aspettative e bisogni di punti fondamentali per la squadra, in una fase decisiva del percorso di qualificazione.

Sono tanti i nomi che sono stati fatti a cui aggrapparsi per vedere gli azzurri andare al Mondiale dopo due edizioni a bocca asciutta. L’importanza di Manuel Locatelli per Italia-Irlanda del Nord. Il centrocampista della Juventus torna protagonista anche in azzurro in una delle stagioni migliori di tutta la sua carriera. (ANSA) Calciomercato.it Ricordate Euro 2020, giocato durante l’estate del 2021 per via del Covid? Manuel fu grande protagonista segnando anche due reti, giovando da mezzala. Quell’estate passava dal Sassuolo alla Juventus convincendo tutti che sarebbe stato, anche grazie al ritorno a Torino di Max Allegri, in grado di riportare subito a vincere i bianconeri in Italia e competere in Europa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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