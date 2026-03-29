Capolavoro Antonelli | parte male poi vola in testa al mondiale Podio show per Leclerc | Kimi | Devo lavorare su partenze decenti

Durante l'ultima gara mondiale, un pilota ha avuto una partenza difficile ma si è ripreso rapidamente, portandosi in testa alla classifica generale. Un altro concorrente, alla sua prima vittoria, si conferma leader del campionato a 19 anni, dopo aver vinto anche in Cina. Sul podio si sono alternati diversi piloti, mentre un altro ha espresso la volontà di migliorare nelle partenze.

Toto Wolff lo bacchetta con occhi orgogliosi: anche in Giappone, come era successo in Cina, Kimi Antonelli parte dalla pole ma lo fa malissimo, trovandosi in un amen al sesto posto: «Mi ha detto che devo esercitarmi con le partenze per farle almeno decenti.», svela il giovane azzurro della Mercedes, appena diventato con i suoi 19 anni il leader più giovane di sempre di un mondiale. Avrà un mese per farlo, la Formula 1 torna solo il 3 maggio a Miami dopo che la guerra in Medio Oriente le ha impedito di correre in Bahrein e Arabia Saudita. ??Kimi non si è mai perso d'animo. La tranquillità e il sorriso mostrati prima del via... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Capolavoro Antonelli: parte male, poi vola in testa al mondiale. Podio show per Leclerc | Kimi: «Devo lavorare su partenze decenti» Articoli correlati Capolavoro Antonelli: parte male, poi vola in testa al mondiale. Ferrari bene a metà: podio show per Leclerc, Hamilton 6°Toto Wolff lo bacchetta con occhi orgogliosi: anche in Giappone, come era successo in Cina, Kimi Antonelli parte dalla pole ma lo fa malissimo,... Leggi anche: Capolavoro Antonelli: parte male, poi domina e vola in testa al mondiale. Ferrari bene a metà: podio show per Leclerc, Hamilton 6°