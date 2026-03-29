Capolavoro Antonelli | parte male poi vola in testa al mondiale Ferrari bene a metà | podio show per Leclerc Hamilton 6°

Durante l'ultima gara del mondiale, il pilota italiano ha iniziato con una partenza difficile, ma nel corso della corsa è riuscito a risalire posizioni, conquistando la prima posizione. La Ferrari ha ottenuto un podio con il pilota principale, mentre il britannico si è classificato sesto. L'azzurro della Mercedes, a 19 anni, ha mantenuto la leadership nel campionato dopo aver vinto anche in Cina.

Toto Wolff lo bacchetta con occhi orgogliosi: anche in Giappone, come era successo in Cina, Kimi Antonelli parte dalla pole ma lo fa malissimo, trovandosi in un amen al sesto posto: «Mi ha detto che devo esercitarmi con la frizione.», svela il giovane azzurro della Mercedes, appena diventato con i suoi 19 anni il leader più giovane di sempre di un mondiale. Avrà un mese per farlo, la Formula 1 torna solo il 3 maggio a Miami dopo che la guerra in Medio Oriente le ha impedito di correre in Bahrein e Arabia Saudita. ??Kimi non si è mai perso d'animo. La tranquillità e il sorriso mostrati prima del via (mica scontato per chi aveva... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Capolavoro Antonelli: parte male, poi vola in testa al mondiale. Ferrari bene a metà: podio show per Leclerc, Hamilton 6° Articoli correlati Leggi anche: Capolavoro Antonelli: parte male, poi domina e vola in testa al mondiale. Ferrari bene a metà: podio show per Leclerc, Hamilton 6° F1 Gp Giappone: Antonelli scappa in testa. Leclerc fa un capolavoro su Hamilton, ma deve difendere il podio LiveLe parole di Kimi Antonelli dopo la vittoria: «Ancora presto per pensare al campionato ma siamo sulla strada giusta.