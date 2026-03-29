Capolavoro Antonelli | parte male poi domina e vola in testa al mondiale Ferrari bene a metà | podio show per Leclerc Hamilton 6°

Durante la gara, il pilota ha avuto un avvio difficile, ma ha poi preso il comando della competizione e si è mantenuto in testa nel mondiale. La Ferrari ha ottenuto un risultato positivo, con Leclerc che ha concluso sul podio e Hamilton che si è classificato sesto. L'azzurro della Mercedes ha conquistato la vittoria, arrivando a essere leader del campionato a 19 anni.

1. Mercedes 1352. Ferrari 903. McLaren 464. Haas F1 Team 185. Red Bull Racing 166. Alpine 167. Racing Bulls 148. Audi 29. Williams 210. Cadillac 011. Aston Martin 0 1. Kimi Antonelli 722. George Russell 633. Charles Leclerc 494. Lewis Hamilton 435. Lando Norris 276. Oscar Piastri 217. Oliver Bearman 178. Pierre Gasly 159. Max Verstappen 1210. Liam Lawson 10 1. Kimi Antonelli (Mercedes) 2. Oscar Piastri (McLaren) +13.7223. Charles Leclerc (Ferrari) +15.2704. George Russell (Mercedes) +15.7545. Lando Norris (McLaren) +23.4796. Lewis Hamilton (Ferrari) +25.0377. Pierre Gasly (Alpine) +32.3408. Max Verstappen (Red Bull Racing) +32.6779. Liam Lawson (Racing Bulls) +50. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Capolavoro Antonelli: parte male, poi domina e vola in testa al mondiale. Ferrari bene a metà: podio show per Leclerc, Hamilton 6° Articoli correlati F1 Gp Giappone: Antonelli scappa in testa. Leclerc fa un capolavoro su Hamilton, ma deve difendere il podio LiveLe parole di Kimi Antonelli dopo la vittoria: «Ancora presto per pensare al campionato ma siamo sulla strada giusta. Leggi anche: F1 Gp Giappone: Antonelli scappa in testa, Piastri 2°. Leclerc, sorpasso capolavoro su Hamilton Live