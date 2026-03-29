Capodanno pisano lo show di droni sui lungarni

Per il Capodanno pisano, il 25 marzo, si è tenuto uno spettacolo di droni sui lungarni della città. L’evento ha coinvolto un intervento di luci e sequenze di droni che hanno illuminato il cielo sopra il fiume e le vie principali, attirando un pubblico numeroso. La manifestazione ha rappresentato una delle principali iniziative di questa ricorrenza nella zona, con la presenza di operatori e tecnici che hanno coordinato lo show.

Lo spettacolo sui lungarni per il Capodanno pisano, celebrato il 25 marzo: secondo la tradizione, la città entra nel 2027 con nove mesi di anticipo rispetto al resto del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capodanno pisano, lo show di droni sui lungarni Articoli correlati Leggi anche: Capodanno pisano, show di droni in notturna visibile dai lungarni Capodanno pisano 2027. Un giorno di super eventi: "Spettacolo coi droni"Fiori, sbandieratori, un libro per svelare la vera storia della croce di Pisa, tradizioni e, come grande novità, uno spettacolo di droni. 2026 New Year Countdown Drone Show, China (IG/Kqudgusk) #drone #droneshow #newyear2026 Contenuti utili per approfondire Capodanno pisano Temi più discussi: Eventi del Capodanno pisano, sabato 28 marzo alle ore 23.00 spettacolo di droni sui lungarni. Domenica il corteo storico; Capodanno pisano, show di droni in notturna visibile dai lungarni; Uno spettacolo di droni sui lungarni; Capodanno pisano, il 25 marzo il momento culminante tra corteo e raggio di sole. Tra scienza, fede e storia. Il Capodanno della PisanianaPuntata della trasmissione prodotta dal Circolo Mazzei e in onda stasera alle 21 su 50Canale. Viaggio alle radici di questa festa tutta cittadina. msn.com Capodanno Pisano, presentato il programma completoPisa si prepara a entrare nel 2027. Come ogni anno il 25 marzo si celebra il Capodanno in stile pisano e, dunque, secondo la tradizione Pisa anticiperà di ... gonews.it Spettacolo di droni a Pisa visibili dai lungarni e dal ponte di mezzo, per i festeggiamenti del Capodanno Pisano. photo credit Massimiliano Cozza photography - facebook.com facebook Capodanno Pisano, Pisa entrata nell’anno 2027 s.p. Cattedrale gremita per la cerimonia del raggio di sole che segna l'inizio del nuovo anno comune.pisa.it/Novita/Comunic… x.com