A Pisa si svolgono ancora festeggiamenti per il Capodanno con uno spettacolo di droni in programma sabato 28 marzo alle ore 23. L’evento si terrà tra Ponte di Mezzo, Lungarno Mediceo e Lungarno Galilei, ed è visibile dai lungarni. La manifestazione segue la cerimonia del 25 marzo, dedicata all’ingresso della città nel 2027.

Proseguono i festeggiamenti del Capodanno pisano. Dopo la solenne cerimonia di mercoledì 25 marzo per festeggiare l'ingresso di Pisa nel 2027, sabato 28 marzo alle ore 23 tra Ponte di Mezzo, Lungarno Mediceo e Lungarno Galilei, si terrà lo spettacolo di droni 'Dalla tradizione all’identità: i simboli di Pisa', uno show della durata di circa quindici minuti che rappresenta l’evento più innovativo del programma del Capodanno pisano. Le evoluzioni luminose si svolgeranno sopra l’area del Ponte della Fortezza e saranno visibili dai lungarni cittadini e dal Ponte di Mezzo, offrendo al pubblico uno spettacolo dedicato ai simboli della città e alla tradizione pisana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Capodanno pisano, show di droni in notturna visibile dai lungarni

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