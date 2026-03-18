Capodanno pisano 2027 Un giorno di super eventi | Spettacolo coi droni

Il capodanno a Pisa nel 2027 si svolge con una serie di eventi che attirano molte persone. Ci sono fiori, sbandieratori e la presentazione di un libro dedicato alla storia della croce di Pisa. La novità di quest’anno è uno spettacolo con droni, che illumina il cielo della città durante la notte. La giornata si conclude con diverse iniziative che coinvolgono residenti e turisti.

Fiori, sbandieratori, un libro per svelare la vera storia della croce di Pisa, tradizioni e, come grande novità, uno spettacolo di droni. Non sarà la notte di San Silvestro, ma il Capodanno pisano quest’anno si presenta in grande stile, con una dozzina di eventi distribuiti in quasi due settimane. In vista della cerimonia del raggio di sole, prevista per mercoledì 25 marzo e che segnerà l’ingresso della città nel 2027, la novità più attesa sarà proprio la chiusura dei festeggiamenti: alle 23 del 28 marzo i Lungarni diventeranno il palco per uno spettacolo di droni che riprodurranno i simboli di Pisa. "Lo spettacolo di droni sarà l’evento clou e andrà a sostituire i tradizionali fuochi d’artificio – spiega il vicesindaco con delega alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capodanno pisano 2027. Un giorno di super eventi: "Spettacolo coi droni" Articoli correlati "Elisir di Capodanno"... Pisano. Il 2027 si festeggia al Verdi. Serata per la Fondazione ArpaAppuntamento il 25 marzo alle 20 al Teatro Verdi per celebrare il Capodanno pisano, una delle tradizioni storiche più importanti della città che... Leggi anche: Come in un concerto, ecco la scaletta delle scene dello spettacolo di droni di Capodanno Capodanno 2026 a Padova - Spettacolo Droni Luminosi Aggiornamenti e contenuti dedicati a Capodanno pisano Temi più discussi: Capodanno Pisano. Pisa entra nel 2027 - Pisa; La città si prepara al Capodanno Pisano: novità sui lungarni con lo spettacolo di droni in notturna; Pisa anticipa il tempo: la città entra nel 2027 con il rito millenario del Capodanno Pisano; Capodanno pisano 2027. Un giorno di super eventi: Spettacolo coi droni. Capodanno Pisano, presentato il programma completoPisa si prepara a entrare nel 2027. Come ogni anno il 25 marzo si celebra il Capodanno in stile pisano e, dunque, secondo la tradizione Pisa anticiperà di ... gonews.it Elisir di Capodanno... pisano. Il 2027 si festeggia al Verdi. Serata per la Fondazione ArpaL’iniziativa organizzata dal Rotary Club di Pisa il 25 marzo, giornata simbolo della ricorrenza. Durante l’evento ci sarà un’anteprima di celebri arie tratte dall’opera L’Elisir d’Amore. msn.com "#capodannopisano" - Results on X | Live Posts & Updates x.com MENU CAPODANNO PISANO A Pisa il capodanno si festeggia due volte! Dato che il 25 marzo è il capodanno pisano, abbiamo pensato ad un menù speciale interamente dedicato alla nostra città Pappa al pomodoro Bordatino Tortelli al ragù di - facebook.com facebook