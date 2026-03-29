Nella seconda puntata di Canzonissima, il programma ritorna con un format rivisitato e ospita un omaggio a Gino Paoli, valutato con il massimo dei voti. Arisa riceve un punteggio di 9 per la sua interpretazione, mentre l’omaggio al cantautore ottiene un 10. La serata continua con esibizioni e momenti dedicati alla musica italiana, riproponendo le atmosfere della storica trasmissione televisiva.

Secondo appuntamento per Canzonissima, versione rivisitata del celebre varietà che ha fatto la storia della tv italiana. Milly Carlucci è tornata al timone del programma con una rinnovata consapevolezza, quella di non subire la competizione serrata della diretta concorrente Maria De Filippi, in onda su Canale5 con uno dei suoi programmi più famosi e seguiti, Amici. E il risultato è stato evidente, con una conduzione più rilassata e sciolta rispetto al debutto. Anche nella puntata del 28 marzo sono state le emozioni a farla da padrone: tantissimi i momenti toccanti della serata, tra interpretazioni magistrali e qualche sorpresa inaspettata. L’omaggio toccante a Gino Paoli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Canzonissima, le pagelle della seconda puntata: l’omaggio a Gino Paoli (10), Arisa magistrale (9)

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