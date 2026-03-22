Sabato sera è andata in onda la prima puntata di Canzonissima, il nuovo adattamento del celebre varietà della televisione italiana. Milly Carlucci ha condotto la serata mostrando un'interpretazione molto formale e rigida, mentre Michele Bravi ha eseguito una performance che ha molto emozionato il pubblico, ricevendo un punteggio di 10. La puntata ha visto anche l’esibizione di altri artisti e interventi di vari ospiti.

Sabato sera ha fatto il suo debutto Canzonissima, una nuova versione del varietà che ha fatto la storia della tv di Stato. A differenza del programma originale, il format proposto da Milly Carlucci non prevede una gara tra cantanti. A essere giudicate infatti sono le canzoni scelte dagli artisti, brani che hanno avuto un valore particolare nella loro vita e che potrebbero vincere il titolo di “Canzonissima” del 2026. Milly Carlucci, una corsa contro il tempo. Voto: 5. Un mix tra karaoke e una studiata “operazione nostalgia”: la nuova versione di Canzonissima ha debuttato con la sua nuova versione del format storico, con la guida di Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Canzonissima, le pagelle della prima puntata: Milly Carlucci troppo ingessata (5), Michele Bravi fa piangere tutti (10)

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