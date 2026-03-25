Canzonissima ospiti e anticipazioni 28 marzo 2026 | un omaggio a Gino Paoli nella seconda puntata

Sabato 28 marzo 2026 va in onda su Rai 1 la seconda puntata di Canzonissima, che si concentra sul tema “La dedica”. La serata include ospiti di rilievo e un omaggio a Gino Paoli. La trasmissione prosegue il suo percorso musicale, offrendo intrattenimento e momenti di riflessione. La puntata segue la prima, trasmessa la settimana precedente, e presenta nuovi appuntamenti con musica e spettacolo.

Il viaggio musicale di Canzonissima prosegue sabato 28 marzo 2026 in prima serata su Rai 1, con una seconda puntata che promette emozioni, ospiti prestigiosi e un tema capace di toccare corde profonde: “La dedica”. Dopo l’ottimo debutto della settimana precedente, lo show guidato da Milly Carlucci torna con una scaletta ricca di sorprese e momenti speciali, a partire da un omaggio che il pubblico attende con grande partecipazione. La serata, infatti, si aprirà con un tributo a Gino Paoli, scomparso pochi giorni fa, un gesto che vuole celebrare uno dei pilastri della musica italiana. Ma quali saranno gli ospiti della puntata? E quali performance animeranno il palco dell’Auditorium del Foro Italico? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Canzonissima, ospiti e anticipazioni 28 marzo 2026: un omaggio a Gino Paoli nella seconda puntata Articoli correlati Stasera tutto è possibile, anticipazioni dell’11 marzo: gli ospiti della seconda puntataStefano De Martino torna in prima serata su Rai 2 con una nuova puntata di Stasera tutto è possibile. C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti della seconda puntata, 17 gennaioQuesta sera, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di C’è Posta per Te 2026, lo storico programma di Maria... Contenuti e approfondimenti su Gino Paoli Temi più discussi: Canzonissima 2026, Milly Carlucci apre il suo mini-Sanremo: chi canta stasera, giuria e scaletta ufficiale; Canzonissima, chi ha vinto la prima puntata; Domenica In o Sanremo? Preferisco capire le persone che fare show. Francesca Fialdini è pronta per Canzonissima; Canzonissima, le pagelle della prima puntata: Milly Carlucci troppo ingessata (5), Michele Bravi fa piangere tutti (10). Canzonissima, in arrivo un’attrice di successo, un omaggio a Gino Paoli ed il cast di un musical alla seconda puntata. AnteprimaI cantanti si esibiranno con una canzone di altri colleghi da dedicare a qualcosa o a qualcuno Arriva sul binario 1 della Rai Tv la seconda puntata sabato sera dello spettacolo musicale Canzonissima. affaritaliani.it Canzonissima riparte in tv anticipazioni su ospiti, conduttori e novitàCanzonissima 2026 debutta su Rai 1: formula, protagonisti e obiettivi Da sabato 21 marzo, in prima serata su Rai 1 dagli studi Rai di Roma, torna 'Can ... assodigitale.it Gino Paoli, senza fine: dall'infanzia ferita dalla guerra alla nascita del mito nella Genova dei musicisti - facebook.com facebook Difficile scegliere una canzone di Gino Paoli con cui salutarlo. Gino Paoli ci lascia un'eredità meravigliosa, grazie per la tua arte! #GinoPaoli x.com