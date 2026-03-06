Elettra Lamborghini partecipa a Canzonissima, il programma di Rai 1 che torna in onda da sabato 21 marzo. La cantante, reduce dalla partecipazione a Sanremo, si unirà al cast dello show condotto da Milly Carlucci. La sua presenza si aggiunge a quella di altri artisti che prenderanno parte alla trasmissione durante le prossime settimane.

Alla corte di Milly Carlucci arriva Elettra Lamborghini. La cantante, fresca di Sanremo e degli ormai iconici festini bilaterali, sarà tra i protagonisti di Canzonissima, che torna su Rai 1 da sabato 21 marzo. Ad annunciare la sua partecipazione è la stessa Elettra, ospite della finale del San Marino Song Contest condotto da Simona Ventura.

© Davidemaggio.it - Elettra Lamborghini a Canzonissima

