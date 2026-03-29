Durante la seconda puntata di Canzonissima trasmessa sabato 28 marzo 2026, un episodio di forte emozione ha portato un'ospite a piangere in diretta. Successivamente, ha avuto uno scontro verbale con una collega, scatenando tensione e gelo tra i presenti in studio. Il video dell’accaduto ha fatto rapidamente il giro dei social, suscitando reazioni di sorpresa tra il pubblico.

Un momento di emozione si è trasformato in uno sfogo televisivo senza filtri durante la seconda puntata di Canzonissima, andata in onda sabato 28 marzo 2026. Elettra Lamborghini, dopo essersi esibita sulle note di Alta Marea di Antonello Venditti, ha avuto un acceso battibecco con la giurata Simona Izzo, lasciando il pubblico diviso tra chi ha applaudito la sua spontaneità e chi ha criticato i toni usati. In una serata in cui tutti gli artisti hanno dedicato le loro esibizioni a qualcuno di speciale, la cantante aveva scelto di dedicare la sua performance a Lolita, la cavalla che ha accompagnato la sua infanzia e adolescenza per oltre dieci anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Canzonissima, Elettra Lamborghini in lacrime poi sbotta contro Simona Izzo: gelo in studio (VIDEO)

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